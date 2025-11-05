En los últimos episodios de Eres Mi Bien, los personajes enfrentaron momentos de alta intensidad emocional. Claudia, sumida en el miedo, le confesó a Ricardo que Renato había regresado y que temía que intentara quitarle a Miranda. Entre lágrimas, le contó cómo el hombre reapareció de la nada y comenzó a seguirla, desatando en ella un profundo terror. “Él ha venido a destruirme, estoy segura. Se quiere llevar a Miranda, Ricardo”, expresó, mientras su pareja la consolaba y prometía protegerla.

Mientras tanto, Renato buscó nuevos horizontes empresariales y se reunió con Valeria para hablar sobre la expansión de Las Chalaquitas. Él le ofreció convertirse en su socia mayoritaria con un contrato que la dejó pensativa, pero finalmente aceptó. “Bueno, en papel todo está bien”, dijo, antes de firmar lo que podría ser un acuerdo decisivo.

Por otro lado, el amor se puso a prueba entre Sebastián y Fiorella, cuando una fuerte discusión reveló sus diferencias. “Yo quiero estar con una chica independiente, no con una niña que sus papás se meten en todo”, le reclamó él con frustración, mientras Fiorella, al borde del llanto, solo suplicaba: “Lo único que importa es que tú y yo nos amemos.”

El romanticismo también tuvo su espacio cuando Foncho, lleno de emoción, sorprendió a Roxana con una propuesta de matrimonio. “Rox, ¿quieres casarte conmigo?”, le dijo arrodillado, dejando a su pareja completamente en shock. Aunque ella no le dio una respuesta inmediata, le pidió tiempo para pensar, generando gran expectativa entre los seguidores de la historia.

La tensión volvió a subir cuando Ricardo decidió enfrentarse a Renato cara a cara. “Quiero que te alejes de Claudia y de Miranda”, le exigió con firmeza. Pero Renato respondió con frialdad: “Miranda es mi hija, mi sangre, y ya es hora de que sepa la verdad.” Las amenazas cruzadas dejaron claro que este conflicto recién comienza.

Finalmente, una escena llena de emoción cerró el episodio cuando Leticia despertó tras estar grave de salud. Su hijo Mauricio no pudo contener las lágrimas y la abrazó con fuerza, aliviado de verla consciente una vez más.

¿Aceptará Roxana casarse con Foncho? 💍 ¿Logrará Claudia mantener a Renato lejos de su hija? 😨 ¿Y qué nuevos secretos se revelarán tras el despertar de Leticia? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.

