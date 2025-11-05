En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Renato y Valeria se reunieron para conversar sobre la expansión de Las Chalaquitas, el negocio que ha logrado posicionarse gracias al esfuerzo de Valeria. Durante la reunión, Renato mostró gran interés en invertir en el proyecto y trató de convencerla de concretar el acuerdo lo antes posible.

Con tono seguro, Renato le dijo: “Necesito una respuesta ahora, porque si no te interesa, puedo buscar en otro lugar. Me han llegado un montón de propuestas, pero la única que me ha interesado es la de Las Chalaquitas.” Sin embargo, ante las dudas y la evidente desconfianza de Valeria, él decidió mostrarle un folder con los términos del contrato.

“Ahí especifica que tú tendrás el 50% + 1 de las acciones, lo que te garantiza ser la socia mayoritaria de Las Chalaquitas 2. Yo me quedo con el resto… lo único que le falta a ese contrato es tu firma.” Valeria revisó los papeles con detenimiento y, aunque aún dudaba, sonrió al decir: “Bueno, en papel todo está bien.”

Tras unos segundos de silencio y algunas idas y venidas, finalmente tomó el bolígrafo y firmó el contrato, sellando así su alianza con Renato.

¿Habrá tomado la mejor decisión Valeria? 🤔 ¿O este trato con Renato traerá nuevas complicaciones a su vida y la de los demás? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!