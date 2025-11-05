Eres Mi Bien capítulo 57: Foncho SORPRENDE a Roxana, ¿pero cómo reaccionará ante tan INESPERADA propuesta?
Un momento lleno de emoción y dudas marcó la noche cuando Foncho decidió declararle su amor a Roxana.
En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Foncho llegó con una felicidad desbordante a la casa de Roxana, incapaz de contener lo que sentía. “Lo siento, fue algo espontáneo, necesario, importante. Salí corriendo y vine hacia acá”, le dijo con una sonrisa nerviosa. Roxana, algo confundida, solo atinó a preguntar: “¿No podía esperar hasta mañana?”, a lo que él respondió con firmeza: “No, no podía esperar, porque créeme, es algo necesario e importante para los dos.”
Sin poder articular palabra de la emoción, Foncho terminó preocupando a Roxana, quien insistió: “Ya, caramba, deja de tanto misterio, ¿qué pasa?”. Fue entonces cuando él, sin pensarlo más, se arrodilló y soltó lo inesperado: “Rox, ¿quieres casarte conmigo?”.
Ante el silencio de Roxana, Foncho trató de mantener la calma: “Mira, es muy sencilla la respuesta, o es un sí o un no, pero por favor no te quedes sin decirme nada.” Desconcertada, ella intentó explicarle: “No es una respuesta fácil, me has agarrado fría y… ¿cuánto tiempo estamos juntos?”. A lo que él respondió con convicción: “El suficiente como para pedirte matrimonio.”
Con la voz entrecortada, Roxana solo logró preguntar: “¿Por qué ahora?”, y Foncho, mirando a los ojos, confesó: “Porque contigo descubrí que quiero ser papá, que nuestro amor es verdadero y que quiero formar una familia como la que nunca tuve.” Conmovida, ella le dijo: “Mi amor, eso suena muy lindo.”, pero él insistió: “Entonces, ¿por qué no aceptas el anillo?”, dejando a Roxana completamente sin palabras.
¿Aceptará Roxana la propuesta de Foncho? 💍 ¿Será este el comienzo de una nueva etapa en su relación o el inicio de nuevas dudas? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.
