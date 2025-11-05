En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Claudia se muestra completamente alterada tras recibir la visita de su expareja Renato, un hombre de su pasado que ha regresado de forma inesperada a Lima. Preocupado por el tono de su voz, Ricardo llega apresuradamente a su casa para auxiliarla.

Intentando calmarla, le ofrece un vaso de agua, pero Claudia, visiblemente nerviosa, le confiesa: “Regresó de la nada. Un día me llamó por teléfono y le dije que desaparezca, que no moleste más, y luego me enteré de que ya no estaba en Philadelphia, estaba en Lima. Me volvió a llamar, insistió, insistió en que quería verme.”

Ricardo, alarmado, le pregunta si finalmente accedió a encontrarse con él. Al escuchar que sí, no puede evitar su preocupación: “¿Por qué lo hiciste? No tienes nada de qué hablar con ese tipo.” Clau, exasperada, responde: “Él fue un hombre muy importante en mi vida. Sí, me hizo daño, pero quería saber por qué había vuelto. Me dijo que solo íbamos a hablar y después iba a desaparecer, pero estaba mintiendo. Nos está siguiendo, nos vigila.”

Ricardo intenta tranquilizarla asegurándole que no tiene cómo hacerle daño, pero ella, muerta de miedo, rompe en desesperación: “Tú no lo conoces, yo sé de lo que él es capaz. Tiene mucho dinero, mucho poder, siempre ha obtenido lo que se le ha dado la gana. Él ha venido a destruirme, estoy segura… se quiere llevar a Miranda, Ricardo.”

¿Logrará Claudia proteger a su hija de Renato? 😰 ¿Podrá Ricardo mantenerlas a salvo ante esta amenaza? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.

