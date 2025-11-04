En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, la tensión entre Fiorella y sus padres alcanzó un nuevo punto. Su madre, Valeria, preocupada por la distancia que siente con su hija, decidió enfrentarla para hablar sobre su comportamiento y su relación con Sebastián.

“Hija, antes conversábamos, nos contábamos las cosas, éramos confidentes, amigas… ahora me quitas la mirada y me evades cuando quiero hablar contigo”, le dijo Valeria, con evidente tristeza. Sin embargo, Fiorella, molesta, respondió que ya no era una niña y que solo quería tomar sus propias decisiones, negándose a seguir con la conversación.

“Me da mucha pena que ya no tengas la confianza que antes tenías en mí, Fiorella”, expresó su madre. Pero la joven la enfrentó: “Si hago esto es porque ustedes no aceptan a Sebastián”. Valeria, intentando mantener la calma, le recriminó: “A ver, te desapareces, apagas el teléfono, o vienes a dormir a casa tarde y quieres que confíe?”.

A lo que Fiorella, frustrada, contestó: “Todo es culpa de Sebastián, siempre es culpa de Sebastián. Yo me olvidé del cargador, no les mandé mensajes, fue mi culpa, y ya te pedí disculpas mil veces”.

Valeria, dolida, le advirtió: “Desde que estás con ese chico, te alejas de nosotros. No confías en mí, hasta me has mentido. Ese chico te está cambiando, ten cuidado, por favor”. Antes de retirarse, la madre abrazó a su hija con preocupación, asegurándole que, como madre, siempre querrá lo mejor para ella.

¿Podrá Fiorella recuperar la confianza de su madre? ¿O su amor por Sebastián terminará alejándola definitivamente de su familia? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!