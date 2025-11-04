En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, la tensión llegó a su punto máximo cuando Rubén enfrentó a Sebastián con una advertencia directa: “No te lo voy a volver a repetir, aléjate de mi hija”.

Lejos de intimidarse, Sebas lo miró con soberbia y respondió provocadoramente: “Fiorella me ha contado, llorando, todo sobre usted. ¿Sabe lo que es para un hijo saber que su padre es un bueno para nada? Un cantante de esquina que nunca llevó un sol a su casa, un mantenido miserable… qué vergüenza. Usted no es nadie para darnos lecciones de vida”.

Con la mandíbula apretada y al borde de perder el control, Rubén replicó: “Mi Fiore no te ha dicho eso, imbécil”. Sin embargo, Sebas continuó atacando con más crueldad: “Me ha dicho eso y muchísimo más. Fiorella me respeta mucho más a mí que a usted. Y otra cosa, usted no me da miedo… usted me da pena”.

Las palabras del joven terminaron por desatar la furia de Rubén, quien no pudo contenerse y la discusión escaló a una pelea física. Entre gritos, Sebastián fingió ser la víctima para perjudicar a su contrincante, pidiendo ayuda mientras Alan y Cayetana llegaban para intervenir.

Fue Alan quien separó a su tío de Sebastián, mientras tanto él como Cayetana notaban claramente quién era el verdadero responsable del conflicto.

¿Hasta dónde llegará el enfrentamiento entre Rubén y Sebastián? ¿Cómo reaccionará Fiorella al enterarse de lo ocurrido? No te pierdas lo que sucederá en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!