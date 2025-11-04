Eres Mi Bien Capítulo 56 RESUMEN: Fiorella se enfrenta a sus padres por Sebastián y desata un NUEVO CONFLICTO familiar
Fiorella no soporta más la tensión con sus padres, quienes no aceptan su relación con Sebastián.
Actualizado el: 04 noviembre 25 | 10:06 pm
En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, una acalorada conversación entre madre e hija reveló el profundo quiebre emocional que atraviesan.
Valeria le reclama a Fiorella su cambio de actitud: “Hija, antes conversábamos, nos contábamos las cosas, éramos confidentes, amigas… ahora me quitas la mirada y me evades una conversación sobre si estás teniendo relaciones”. Pero Fiorella, visiblemente incómoda, responde con firmeza que ya no es una niña y que solo quiere tomar sus propias decisiones. La distancia emocional se hace evidente cuando Valeria, con voz quebrada, le dice: “Me da mucha pena que ya no tengas la confianza que antes tenías en mí, Fiorella”.
La joven no tarda en replicar que todo se debe a que sus padres no aceptan a Sebastián, lo que genera aún más tensión. “A ver, te desapareces, apagas el teléfono, o vienes a dormir a la casa y ¿quieres que confíe?”, reclama su madre. Fiorella explota: “¡Todo es culpa de Sebastián, siempre es culpa de Sebastián!”.
Valeria, con preocupación, le responde: “Desde que andas con ese chico te alejas de todos. No confías en mí, hasta me has mentido. Ese chico te está cambiando, ten cuidado, por favor”. Antes de irse, Valeria la abraza con el corazón dolido, recordándole que, como madre, solo quiere lo mejor para ella.
Por otro lado, Foncho busca a Roxana para pedirle perdón tras su actitud impulsiva. Con un peluche en la mano y el corazón en la garganta, le confiesa: “Cuando vi esa foto tuya con Diego, me pasó algo que nunca antes me había pasado… me dio muchos celos, y ¿sabes por qué? Porque yo a ti, te amo”.
Roxana, frustrada y conmovida, responde: “Me doy cólera a mí misma. ¿Cómo puedes hacer que en el mismo segundo te quiera estrangular y te quiera besar?”. Foncho, con humor, replica: “A mí me gustan las dos cosas, así que…”. Ambos terminan riendo y fundiéndose en un beso lleno de ternura.
Sin embargo, no todo es amor en Eres Mi Bien. En otro tenso momento, Rubén confronta a Sebastián y lo amenaza: “No te lo voy a volver a repetir, aléjate de mi hija”. Pero Sebastián, altanero, responde: “Fiorella me ha contado todo sobre usted. Qué vergüenza… un cantante de esquina, un mantenido miserable. Usted no es nadie para darnos lecciones de vida”. La furia de Rubén crece: “Mi Fiore no te ha dicho eso, imbécil”. Pero Sebastián sigue provocando hasta que la discusión estalla en una pelea. Al llegar Alan y Cayetana, separan a Rubén, aunque ambos saben que el verdadero culpable es Sebastián, quien finge ser la víctima.
La tensión llega a su punto máximo cuando Fiorella, al enterarse del altercado, enfrenta a su padre. “¿Cómo se te ocurre ir a la universidad y gritar como un salvaje? Todo el mundo te ha visto como un matón”. Rubén, entre la frustración y la impotencia, intenta calmarse: “Estamos alterados, ahora no es el momento de hablar”. Pero Fiorella exige: “Quiero que le pidas disculpas”. Rubén, incrédulo y dolido, decide marcharse sin decir más. “No es justo”, grita Fiorella antes de salir corriendo, dejando a Valeria sumida en la preocupación.
¿Podrá Fiorella reconciliarse con sus padres? ¿Sebastián mostrará finalmente sus verdaderas intenciones? No te pierdas todo lo que viene en Eres Mi Bien, solo por Latina Televisión.
