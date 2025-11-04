Eres Mi Bien Capítulo 56: Foncho bussca el PERDÓN de Roxana, ¿será un NUEVO COMIENZO en su relación o el FINAL de todo?
Una tierna disculpa con un peluche marcó el reencuentro más esperado de la pareja.
Actualizado el: 04 noviembre 25 | 10:08 pm
En el reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho decidió dar un paso al frente y buscar a Roxana para disculparse por su actitud. Con un peluche en mano y una mezcla de nervios y ternura, le confesó lo que realmente sentía. “Cuando vi esa foto tuya con Diego, me pasó algo que nunca antes me había pasado, algo me hincó el corazón, me dio muchos celos, ¿y sabes por qué? Porque yo a ti te amo”, dijo sinceramente.
Roxana, entre la frustración y el cariño, se levantó y exclamó: “Me doy cólera a mí misma. ¿Cómo puedes tener la capacidad de hacer que en el mismo segundo te quiera estrangular y te quiera besar?”. A lo que Foncho, con su toque característico de humor, respondió: “A mí me gustan las dos cosas, así que…”, provocando las risas de ambos.
La tensión se disolvió cuando Roxana se acercó y lo besó, confirmando que los sentimientos seguían intactos. “Yo te amo, a ti. Quiero estar contigo. Diego es parte de mi pasado y te pido, por favor, que te saques esas ideas de la cabeza, pero sobre todo de acá”, dijo señalando su corazón. Foncho, completamente embobado, apenas pudo responder: “No me mires así que me sonrojo”, haciendo que ambos terminaran riendo. “Tengo ganas de llorar”, confesó entre carcajadas, sellando el momento con ternura y complicidad.
¿Será esta la reconciliación definitiva entre Foncho y Roxana? ¿O los celos volverán a poner a prueba su amor? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien.
