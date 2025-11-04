En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, la tensión en la familia sigue creciendo tras el enfrentamiento entre Rubén y Sebastián. Aún alterado por lo ocurrido, Rubén increpó a su hija al descubrir su reacción: “¿Cómo se te ocurre ir a la universidad y gritar como un salvaje? ¡Todo el mundo te ha visto como un matón!”.

Sin embargo, Fiorella no se quedó callada y replicó: “¿Y no te ha contado lo que me ha dicho a mí?”, a lo que su padre, furioso, respondió: “¿Y a mí qué me importa lo que te ha dicho? ¡No me importa que te haya insultado!”.

“¡Me ha insultado el imbécil, cómo no te va a importar pues, hija?!”, gritó Rubén, intentando que su hija entendiera su enojo. Fue entonces cuando Valeria intervino para intentar calmar los ánimos: “Tranquilos, por favor…”, pidió, logrando que Rubén cediera por un momento: “Está bien, está bien, estamos alterados ahora, no es el momento de hablar, creo”.

Pero la calma duró poco. Fiorella, dolida y confundida, dijo con firmeza: “Quiero que le pidas disculpas”. Rubén, incrédulo, la miró sin poder creer lo que escuchaba. Valeria, desesperada, le pidió que no reaccionara y que mantuviera la calma, pero la tensión ya era insostenible. Sin poder contener su frustración, Rubén decidió retirarse de la casa para evitar agravar el conflicto. Apenas se fue, Fiorella rompió en llanto: “¡No es justo!”, gritó antes de salir corriendo, dejando a su madre profundamente preocupada.

¿Logrará Valeria reconciliar a Rubén y Fiorella? ¿Hasta dónde afectará Sebastián la unión familiar? No te pierdas lo que sucederá en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!