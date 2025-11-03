Eres Mi Bien Capítulo 55: Leticia sufre INFARTO por visita de REBECA, ¿logrará RECUPERARSE?
Rebeca no dudó en decirle sus verdades a pesar de su “condición”
En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Leticia recibe una inesperada visita de Rebeca, quien iba dispuesta a decirle todo lo que llevaba guardado.
Rebeca no dudó en volver a hablar de Giacomo, pero esta vez destacó que él solo se habría quedado con ella por el “status” y que el amor no tiene precio. “Él nunca te amó”, expresó sin filtros.
El punto de quiebre se da cuando Rebeca lanza una fuerte declaración: “La prueba fue tu noche de bodas. No fue a celebrar contigo, fue a buscarme a mí, su verdadero amor”, dijo con rabia. Leticia no podía creerlo.
Rebeca remata diciendo: “lo único bueno de esa mentira fue Mauricio”. Leticia no aguantó y empezó a gritar mientras llevaba su mano al pecho. Un dolor real, un infarto.
¿Logrará recuperarse?
