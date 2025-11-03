En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho enfrenta a Roxana tras una foto que le mostró Lucía: en ella, Roxana aparece tomada de la mano con Diego, su ex, el mismo que la dejó plantada en el altar. Dolido, va a buscarla sin pensarlo dos veces.

“Te hablo, no me escuchas, no me miras, no te interesa”, le reclama Foncho, mostrándole la foto. Roxana intenta justificarse, diciendo que su ex es del pasado.

Foncho no cede: “Ese no es cualquiera, es tu ex, con el que te ibas a casar”. Le recuerda que lo llamó Diego, que ella le mintió diciendo que estaba enferma, y que ya no puede seguir soportando más mentiras. “No son idioteces, quiero la verdad”, exige.

Roxana, arrinconada, le ordena que se vaya de su casa. Foncho la mira y suelta: “¿Todavía estás enamorada de mí?”. Ella solo responde con un susurro: “Ahora no puedo hablar”. Foncho se va, dejando el aire lleno de lo que ninguno se atrevió a decir.

