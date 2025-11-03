En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, ante la intranquilidad de David al ver que Francisca no le respondía el mensaje tras dos horas, Cayetana y Alan no dudaron en aconsejar a David: “Tú no supiste darle pare”, comentó Cayetana, mientras Alan asentía con cara de “te lo dije”.

David, confundido, empezó a reflexionar y les preguntó qué hacer para recuperar a Francisca. Alan no dudó en decirle “Tienes que buscarla lo más antes posible, porque si se enfría la cosa, ya fuiste”.

Cayetana, sin filtros, añadió que Francisca andaba despechada. David se preocupó más y añadió que “Fran sería incapaz de hacer algo por despecho”. Pero la mirada entre Alan y Cayetana lo dejó pensando.

Al final, David, decidido, mencionó que “mañana mismo iría a buscarla, sin falta”.

¿Logrará arreglar las cosas o ya es muy tarde?

