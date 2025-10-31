En el reciente episodio de Eres Mi Bien, la tensión subió al máximo cuando Leticia mostró el lado más calculador de su personalidad. Confabulada con el doctor, la mujer planea hacerle creer a todos que está gravemente enferma, a pesar de encontrarse perfectamente bien.

“Tu hijo piensa que has sufrido un infarto”, le dice el doctor con preocupación. Leticia, con una sonrisa helada, responde: “Excelente”. Al advertirle sobre el riesgo de sostener la mentira, el médico insiste: “No sé cuánto tiempo se puede mantener esto”. Sin inmutarse, ella responde con firmeza: “Lo que puedas”.

El doctor, visiblemente incómodo, le asegura tener “el personal necesario y de confianza para ello”, pero admite: “Me da pena Mauricio, él está muy preocupado por ti”. Entonces, Leticia lanza la frase que deja claro su propósito: “Exactamente eso quiero”.

¿Qué busca realmente Leticia con esta farsa? ¿Hasta dónde llegará su deseo de manipular a su propio hijo? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien y descubre cómo se desenreda esta peligrosa mentira.

