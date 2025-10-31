Eres Mi Bien Capítulo 54 RESUMEN: Foncho ve a Roxana y Diego juntos y en una situación COMPROMETEDORA, ¿dejará a Roxana?
Lucía llega con una “primicia” que deja sin palabras a Foncho y pone en jaque la relación con Roxana.
En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, las tensiones llegaron a su punto más alto cuando Lucía irrumpió en casa de Roxana de forma intempestiva. “¿En qué idioma te tengo que decir que no entres así a mi casa?”, reclamó Foncho, molesto por la intromisión. Pero la respuesta de Lucía no tardó en descolocarlo: “Foncho, te tengo primicia”.
Entre bromas cargadas de sarcasmo, ambos protagonizaron un intercambio divertido: “Sí, ya sé, a Rubén le has hecho un video. Supongo que a mí me has hecho una película. La pregunta es, ¿de qué género?”, ironizó Foncho. “Para adultos”, respondió ella con descaro. “¿Para adultos o de terror? Viniendo de ti, debe ser de terror”, retrucó él. “Si yo la veo, es una comedia; pero si tú la ves, es un dramón”, soltó Lucía, provocando risas entre ambos.
Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando Lucía bajó el tono y, con frialdad, dijo: “Bueno, no son videos… son fotos. La protagonista es Rox”. Acto seguido, volteó su teléfono y mostró a Foncho una imagen de Roxana y Diego tomados de la mano. En un instante, el silencio reemplazó las risas. Foncho, con el rostro desencajado, quedó en shock al ver la foto que podría poner en duda su relación con Roxana.
¿Qué pasará ahora que Foncho conoce esta impactante imagen? ¿Confrontará a Roxana o creerá en su versión? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para descubrir cómo se desenvuelve esta tensa situación.
