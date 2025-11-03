En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho enfrenta a Roxana luego de que Lucía le enseñara una foto donde aparece de la mano con Diego, su ex. Llega furioso, le muestra la foto y exige la verdad.

Ella intenta justificarse, pero Foncho insiste: “No es cualquiera, es tu ex, el que te iba a casar contigo”. Roxana lo echa de su casa, pero él le lanza una última pregunta: “¿Todavía estás enamorada de mí?”. Ella, sin fuerza para seguir discutiendo, solo responde que ahora no puede hablar.

Por otro lado, Rebeca fue a encarar a Leticia y soltó todo: Giacomo solo se quedó con ella por el “status”. “Él nunca te amó”, le dijo con frialdad.

El golpe final llegó cuando Rebeca reveló que, en la noche de bodas, Giacomo fue a buscarla a ella, su verdadero amor, mientras Leticia lo esperaba en vano. “Lo único bueno de esa mentira fue Mauricio”, cerró. Leticia gritó, se llevó la mano al pecho y sufrió un infarto real.

Mientras tanto, Fiorella no llegaba a casa. Le había dicho a su mamá, Valeria, que iría al cine con su enamorado, Sebastián. Sin embargo, no consiguieron entradas, así que se quedaron juntos. Valeria, preocupada, intenta llamarla, pero Sebastián ignora las llamadas.

Sin noticias, Valeria y Rubén deciden esperar despiertos, pero se quedan dormidos. Fiorella, termina discutiendo con sus padres. Les pide disculpas y exige que acepten su relación. Valeria intenta calmar a Rubén, prometiendo hablar con ella.

¿Fiorella se dará cuenta de las intenciones de Sebastián?

