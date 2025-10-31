En el reciente capítulo de Eres Mi Bien, Meche y Valeria enfrentaron un duro golpe al descubrir que no podrán pagar el préstamo para mantener su local “Las Chalaquitas”.

Sin embargo, la conversación fue escuchada por Renato, quien no dudó en ofrecerles una salida inesperada. “Fui empresario e inversionista en búsqueda de emprendedores y me parece que las puedo ayudar”, comentó con seguridad, dejando sorprendidas a las amigas.

A pesar de la oferta, Valeria se mostró cautelosa y le respondió con firmeza: “Te agradezco, Renato, pero por algo pasan las cosas, tal vez no es el momento de invertir en Las Chalaquitas”.

Notando la desconfianza, Renato insistió en aclarar sus intenciones. “Aquí ganamos o perdemos todos. La gastronomía peruana siempre me ha parecido muy interesante. Tengo dos restaurantes, uno en Miami y otro en Nueva York, y ahora que estoy en Lima, me encantaría abrir uno”, explicó, intentando ganarse la confianza de las emprendedoras.

Estas palabras despertaron la curiosidad y esperanza en Meche y Valeria, aunque aún con cierta cautela. “Realmente tendríamos que evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión, espero comprenda”, dijo Valeria, mientras Renato comprendía la situación y, con una sonrisa amable, les dejaba su tarjeta antes de retirarse.

¿Aceptarán la propuesta de Renato y le permitirán ser parte de su negocio? ¿O su desconfianza terminará alejando una oportunidad única? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

