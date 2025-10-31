En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Foncho abrió la puerta de su casa al escuchar el llamado, pero no esperaba que Lucía entrara intempestivamente sin permiso. “¿En qué idioma te tengo que decir que no entres así a mi casa?”, reclamó él con fastidio. Ella, con su estilo provocador, solo respondió: “Foncho, te tengo primicia”.

Entre risas sarcásticas y su clásica complicidad, comenzó el intercambio de bromas. “Sí, ya sé, a Rubén le has hecho un video. Supongo que a mí me has hecho una película. La pregunta es, ¿de qué género?”, dijo Foncho, irónico. “Para adultos”, contestó Lucía con picardía. “¿Para adultos o de terror? Viniendo de ti debe ser de terror”, retrucó él, provocando las risas de ambos. “Si yo la veo, es una comedia, pero si tú la ves, es un dramón”, lanzó ella. “¿Un dramón? Pues no quiero verla”, insistió Foncho entre carcajadas.

Pero todo cambió en un segundo cuando Lucía, con tono serio, reveló: “Bueno, no son videos, son fotos. La protagonista es Rox”. En ese instante, volteó el teléfono y le mostró una imagen de Roxana y Diego tomados de la mano. El silencio invadió la habitación. Foncho, al ver la foto, perdió la sonrisa por completo y quedó en shock, sin poder pronunciar palabra.

¿Qué pasará ahora que Foncho descubrió esta foto? ¿Confrontará a Roxana o preferirá guardar silencio? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para descubrir cómo se desenvuelve esta impactante situación.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!