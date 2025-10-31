El último capítulo de Eres Mi Bien encendió las redes con una escena cargada de tensión y celos. Todo ocurrió después de que Kiara, la pretendiente de David, le robara un beso sin su consentimiento, beso, que Francisca vio al aparecer en escena. David, visiblemente disgustado, se apartó de inmediato y le reclamó: “Kiara, ¿qué has hecho?”, dejando ver su total incomodidad.

Francisca reaccionó de inmediato y con una mezcla de enojo y protección le gritó a Kiara: “¡Te dije que no te metieras con MI CHICO!”, mientras jalaba a David y lo colocaba detrás de ella. Lejos de mostrarse arrepentida, Kiara, con una sonrisa pícara y desafiante, respondió: “¿Tu chico? ¿No viste cómo se me lanzó encima?”.

Ante esto, David, indignado, replicó: “¡Eso no es cierto!”, pero la situación se salió de control cuando Francisca, dominada por la rabia, se lanzó sobre Kiara y empezó a jalarle el cabello. El alboroto obligó a que David y otros compañeros intervinieran para separarlas, hasta que finalmente la profesora llegó para detener la pelea.

Ya separadas, Kiara acusó a Francisca de haberla atacado, pero David no dudó en defender a su pareja ante las falsas acusaciones. Aun así, ambas fueron enviadas a la dirección. Antes de salir, Francisca, furiosa, le reclamó a David: “¡Te dije que esa chica quería algo contigo, sí o no, David? ¡Te lo dije!”, dejándolo completamente frustrado.

¿Podrá David aclarar las cosas entre ellas? ¿Será este el fin de su relación con Francisca o solo una prueba más? No te pierdas los próximos episodios de Eres Mi Bien para descubrirlo.

