En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Diego sorprendió a Roxana con una inesperada propuesta: dejarlo todo para irse con él a Estados Unidos.

Durante su último paseo juntos, ambos recordaron con nostalgia el trato que habían hecho: que, tras ese encuentro, Diego se marcharía y nunca más la molestaría. “Cuídate, ¿ok? Y quítate esa culpa de encima. Yo no estoy molesta contigo, Diego. Al final todo salió como debía ser, ¿no? Yo con Foncho y tú en EE. UU.”, le dijo Roxana, haciendo alusión a cuando él la dejó plantada en el altar años atrás.

Antes de despedirse, Diego la abrazó con ternura, pero no pudo evitar confesar lo que sentía. “Rox, vente, vente de viaje conmigo”, le pidió con el corazón en la mano. Ella, firme, le respondió: “Hace años lo hubiera hecho, pero ahora ya no”. Sin embargo, Diego insistió: “Rox, yo sé que tú sientes algo por mí, lo sé. ¿Qué te detiene?”, a lo que ella replicó con tristeza: “Una vida, Diego. Tengo una familia, tengo amigos, un negocio y estoy con Foncho”.

Aun así, él no se rindió. “Cierra los ojos y escucha a tu corazón, hazlo”, le dijo, mientras Roxana, al borde del llanto, solo alcanzó a decir: “Vete, por favor”. Antes de marcharse, Diego le entregó un pasaje a Nueva Jersey y le pidió que lo piense. “No tienes que responderme ahora. Te estaré esperando”, fueron sus últimas palabras antes de irse, dejando a Roxana con lágrimas en los ojos y el pasaje en la mano, parada frente a la puerta de su casa.

¿Aceptará Roxana el pasaje y decidirá irse con Diego? ¿O su corazón permanecerá junto a Foncho? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

