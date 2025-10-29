En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Sebastián llegó a la casa de Fiorella para recogerla e ir juntos a la universidad; sin embargo, no esperó encontrarse con Valeria, quien inmediatamente cuestionó la cercanía entre ambos. El joven, decidido a defender sus sentimientos, respondió: “Fiorella es la luz de mi vida”, lo que causó una reacción de total desaprobación en la madre de la joven.

Molesta, Valeria fue tajante al recordarle a su hija los problemas que su relación con Sebastián ya le había causado: “Hija, como madre me veo en la obligación de decirte que esta relación no te va a llevar a nada bueno. Por culpa de Sebastián tu vida estuvo en peligro, bajaste tu promedio en los estudios y perdiste la beca.”

El ambiente se tornó tenso y Valeria pidió al muchacho que se retirara de la casa para hablar a solas con Fiorella. Sin embargo, antes de irse, Sebastián no se quedó callado y lanzó una frase que dejó a todos sorprendidos: “Le voy a demostrar que está muy equivocada, señora. Yo amo a su hija.”

¿Será capaz Sebastián de probar que realmente ha cambiado? ¿Fiorella hará caso a su madre o seguirá su corazón? No te pierdas lo que viene en Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!