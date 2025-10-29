Eres Mi Bien Capítulo 52: Rox se REENCUENTRA con su exnovio y ¿deja para siempre a Foncho?
El pasado regresó inesperadamente a la vida de Rox y podría cambiarlo todo.
En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Rox vivió uno de los momentos más tensos de la historia: su reencuentro con Diego, el hombre que la dejó plantada en el altar hace diez años. Todo ocurrió después de que se descubriera que su supuesto embarazo con Foncho nunca fue real.
Durante el capítulo, la joven recordó aquel día en el que, vestida de novia y lista para casarse, Diego le dijo frente a la iglesia: “No puedo.” Rota por dentro, Rox le recriminó con dolor en el presente: “Después de 10 años vienes a la puerta de mi casa a hablar, eso es porque eres un infeliz. Tú me rompiste el corazón y siempre me pregunté qué te pasó, por qué me hiciste eso a mí.”
El hombre, visiblemente arrepentido, respondió: “Yo no podía casarme, tal vez fui un cobarde, pero no me sentía preparado, por eso he venido a pedirte perdón.”
El regreso de Diego ha removido emociones que Rox creía superadas. ¿Podrá perdonarlo después de tanto tiempo? ¿Y qué pasará ahora con Foncho? 🤔 No te pierdas todo lo que viene en Eres mi Bien.
