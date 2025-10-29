El capítulo 52 de Eres mi Bien estuvo cargado de emociones intensas, reencuentros inesperados y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios personajes. Por un lado, Claudia finalmente aceptó reunirse con Renato, el verdadero padre de su hija, tras varias insistencias. La arquitecta accedió a encontrarse con él en un bar, donde recordaron su pasado. “Quién diría que después de tantos años nos volvemos a encontrar”, le dijo el empresario, abriendo así viejas heridas.

Mientras tanto, Mauricio enfrentó a Leticia, su madre, tras descubrir junto a Vicente que ella había conspirado con Bárbara para alejarlo de Valeria. Furioso, le gritó: “Eres un monstruo, un maldito monstruo, ojalá no fueras mi madre”, dejando claro que no piensa perdonarla.

Por otro lado, Sebastián defendió su amor por Fiorella ante la desaprobación de Valeria, quien le recordó a su hija que esa relación solo le ha traído problemas. Sin embargo, el joven fue firme al decir: “Le voy a demostrar que está muy equivocada, señora, yo amo a su hija”.

Finalmente, la tensión también alcanzó a David y Francisca. Luego del incidente con Kiara, él decidió alejarse al ver que los celos de su novia se salieron de control. “No eres la chica de la que me enamoré, creo que deberíamos tomarnos un tiempo”, le dijo, marcando un duro quiebre en la pareja.

¿Podrán reconciliarse los enamorados? ¿Renato buscará recuperar a Claudia y su hija? 🤔 No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Eres mi Bien.

