En el más reciente capítulo de Eres mi Bien, Mauricio enfrentó con dureza a su madre, Leticia, tras descubrir gracias a Vicente, el chofer de la familia, que ella había planeado junto a Bárbara un viaje a Panamá con el objetivo de separarlo de Valeria para siempre.

El joven empresario no podía creer que su propia madre hubiera manipulado todo para alejarlo del amor de su vida. En un momento de furia y decepción, fue directamente a su casa para exigirle explicaciones. Ante su reclamo, Leticia no se contuvo y confesó sin remordimiento: “Lo hice y lo haría mil veces más. Yo no voy a dejar que una mujer como Valeria arruine tu vida, es una mujer sin clase y no la voy a aceptar jamás.”

Visiblemente afectado, Mauricio le respondió entre lágrimas y rabia: “¿Sabes qué es lo que me da rabia? Que fui un estúpido e iluso por confiar en ti, creer que ibas a cambiar. Eres un monstruo, un maldito monstruo, ojalá no fueras mi madre.”

El impacto de esta escena marcó un quiebre definitivo en la relación entre ambos. ¿Podrá Mauricio perdonar alguna vez a Leticia? ¿Qué pasará ahora con Valeria tras descubrir toda la verdad? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!