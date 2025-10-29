Eres Mi Bien Capítulo 52: David decide ALEJARSE de Francisca, ¿se acabó Franvid?
David no soportó las actitudes de Francisca y tomó una decisión que podría cambiarlo todo en su relación.
En el más reciente episodio de Eres mi Bien, el joven sintió que su pareja había pasado los límites tras protagonizar un incómodo momento con Kiara, a quien le lanzó una torta en la cabeza. Todo se descontroló cuando la madre de David, Meche, tuvo que intervenir para calmar los ánimos y separar a ambas chicas.
Más tarde, el muchacho enfrentó a Francisca y le reclamó su comportamiento. “Deberías confiar más en mí, estás en una relación conmigo y a ti se te fue la mano”, dijo con evidente molestia. Ella, por su parte, intentó justificarse asegurando que había sido provocada, pero él fue contundente: “¿Quién eres? No eres la chica de la que me enamoré, no sé si pueda seguir así, creo que deberíamos tomarnos un tiempo”.
¿Será este el final definitivo entre ambos o solo una pausa para reflexionar? 💔 No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien y descubre qué pasará con Franvid.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!