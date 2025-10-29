En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Claudia finalmente accedió a reunirse con Renato, el verdadero padre de su hija, luego de que él insistiera constantemente en verla para saber qué había sido de su vida. Este encuentro marcó un antes y un después en la historia.

Hace algunos capítulos, la arquitecta recordó el momento en que, siendo joven, le confesó a Renato que esperaban una hija y que había decidido quedarse junto a él. Sin embargo, esa noticia no fue bien recibida por el empresario, lo que terminó separándolos. Desde entonces, sus caminos tomaron rumbos distintos: ella se convirtió en una profesional exitosa, mientras que él, pese a su apellido y fortuna, no atraviesa su mejor momento.

En la esperada reunión, cargada de tensión y nostalgia, Renato le dijo: “Quién diría que después de tantos años nos volvemos a encontrar.” Ahora, con la verdad saliendo a la luz, todo parece indicar que su pasado podría volver a interponerse en la estabilidad que Claudia ha construido con esfuerzo.

¿Le contará Renato a su hija quién es realmente? ¿Podrá Claudia mantener su vida en calma tras este reencuentro? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!