En Eres mi Bien, Mauricio finalmente descubrió todas las artimañas que Leticia hizo para alejarlo de Valeria y destruir su relación. Desde el primer momento en que conoció a la cevichera, su madre hizo todo lo posible para impedir que ambos fueran felices, llegando incluso a cerrar el restaurante “Las Chalaquitas” y contratar a Bárbara para hacerse pasar por su secretaria con el único objetivo de separarlos.

Durante las últimas semanas, Bárbara siguió al pie de la letra las órdenes de Leticia, tratando de ganarse la confianza del empresario. Incluso, luego de un beso entre ambos, parecía que Mauricio comenzaba a olvidar a Valeria. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz.

Cuando él se disponía a viajar a Panamá por trabajo junto a su secretaria, Vicente, quien había escuchado una conversación entre Leticia y Bárbara, decidió intervenir. Lo sacó del auto y le dijo la verdad: “Ese viaje es una trampa, yo vi a Bárbara junto a tu madre, las escuché hablando de separarte de Valeria”, reveló.

Sorprendido, Mauricio no podía creer lo que escuchaba, hasta que Vicente añadió: “‘Las Chalaquitas’ fue cerrado por tu madre, ella movió sus influencias en la municipalidad”.

Ahora que sabe toda la verdad, ¿Mauricio enfrentará a Leticia? ¿Perdonará a Bárbara por su complicidad o buscará reconquistar a Valeria?

Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

