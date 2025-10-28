En el nuevo episodio de Eres mi Bien, Mauricio finalmente descubrió toda la verdad sobre las mentiras de su madre, Leticia. El empresario se enteró de que ella, junto a Bárbara, había planeado una serie de engaños para separarlo de Valeria. Todo salió a la luz cuando Vicente decidió contarle la verdad justo antes de que él viajara con su secretaria a Panamá. “Ese viaje es una trampa, yo vi a Bárbara junto a tu madre y las escuché hablando de separarte de Valeria”, le advirtió.

El impacto fue inmediato. Mauricio quedó devastado al saber que su propia madre había cerrado el restaurante de Valeria y manipulado cada detalle para destruir su relación. Este descubrimiento marcó un antes y un después para él, dejando claro que la confianza dentro de su familia pende de un hilo.

Por otro lado, Alan y Cayetana protagonizaron una de las escenas más esperadas por los fans. Luego de semanas de tensión, ambos se sinceraron y confesaron lo que sentían el uno por el otro. “Tú fuiste la persona que estuvo para mí siempre, tú me hacías reír y me escuchabas cuando nadie quería”, le dijo Alan con el corazón en la mano. A lo que ella respondió con una sonrisa antes de que ambos sellaran su amor con un romántico beso.

¿Podrá Mauricio perdonar a su madre después de tanto engaño? ¿Qué rumbo tomará ahora su relación con Valeria? ¿Y cómo evolucionará la historia de Alan y Cayetana? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!