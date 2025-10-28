En Eres mi Bien, Alan y Cayetana dejaron atrás las dudas y el miedo para entregarse al amor. Luego de días llenos de tensión y miradas que lo decían todo, ambos decidieron hablar con el corazón.

“Tú fuiste la persona que estuvo para mí siempre, tú me hacías reír y me escuchabas cuando nadie quería”, le dijo Alan con emoción. “Siento que contigo puedo ser yo mismo, no necesito ser alguien más y ahora entiendo por qué”, agregó mientras la miraba fijamente.

Cayetana, conmovida, solo pudo sonreír antes de que él continuara: “No podemos seguir negando esto, merecemos ser felices también”.

En ese instante, los dos se acercaron lentamente y SE BESARON, sellando así uno de los momentos más románticos de toda la historia.

¿Será este el inicio de una verdadera historia de amor? ¿Qué pensará Fiorella al enterarse de que Alan finalmente siguió adelante?

Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.