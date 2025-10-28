En Eres mi Bien, la relación entre Alan y Cayetana ha pasado de la amistad a algo mucho más profundo. Desde hace varios capítulos, ambos han mostrado una complicidad especial, pero ninguno se había atrevido a confesar sus verdaderos sentimientos… hasta hoy.

Después del momento incómodo en el que casi se besan en casa de Alan, la tensión entre ellos creció. Sin poder soportarlo más, él se acercó a Cayetana en la universidad y le confesó: “Yo sé que pasó algo porque lo sentí, quizá me puedo haber equivocado”.

A lo que ella, nerviosa pero sincera, respondió: “No te equivocaste, no sé cómo pasó ni cuándo, pero comencé a sentir cosas por ti. Tengo miedo, tú eres mi mejor amigo y no quiero malograr la amistad, pero tampoco puedo negar que siento cosas por ti”.

Ambos quedaron en silencio, conmovidos y confundidos, marcando así uno de los momentos más tiernos y esperados del capítulo. ¿Será que este es el inicio de una historia de amor o solo un impulso que podría poner en riesgo su amistad? ¿Y qué pasará con Fiorella, el antiguo amor de Alan?

Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

