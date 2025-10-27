Mientras caminaba por la playa en Eres Mi Bien, Mauricio vio a Valeria parada mirando el mar y decidió acercarse. Al llegar a su lado, él intentó iniciar una conversación: “Tenía el impulso de saludarte”. Pero Valeria, firme en sus sentimientos y su distancia, respondió de inmediato: “Bueno, ya lo hiciste”.

Aun así, Mauricio quiso continuar el diálogo y le dijo: “Qué gusto verte”. Sin embargo, ella prefirió cerrar cualquier posibilidad de conversación o acercamiento emocional: “Adiós, Mauricio, y que te vaya bien”. Tras estas palabras claras y directas, él solo alcanzó a agradecer antes de regresar a su carro, dejando un ambiente tenso y un adiós que parece definitivo.

¿Será este el cierre final entre Valeria y Mauricio? ¿O todavía queda algo pendiente entre ellos? ¡No te pierdas lo que pasará en los próximos episodios de Eres Mi Bien por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!