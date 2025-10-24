En el capítulo 49 de Eres Mi Bien, Rubén vivió uno de los momentos más tensos de su historia. El cantante, convencido de haber sido víctima de una estafa, decidió enfrentar a las tres gringas que, supuestamente, nunca le pagaron por el show privado que ofreció.

Lucía le había asegurado que las mujeres no habían transferido ni un sol, pero todo cambió cuando Rubén las encontró en el puerto. Molesto, las confrontó directamente, y ellas le respondieron con pruebas en mano. “Sí te pagamos, aquí está la transferencia”, dijo una de las extranjeras mostrando el comprobante en su celular.

El músico quedó impactado. “Entonces, la que me estafó fue Lucía…”, murmuró incrédulo antes de alejarse. La traición de quien consideraba su aliada lo dejó sin palabras y con el corazón roto.

¿Se atreverá Rubén a enfrentar a Lucía por haberle mentido? ¿Será este el final de su relación? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

