El episodio 49 de Eres Mi Bien estuvo cargado de giros intensos que dejaron a todos los seguidores al borde del asiento. Por un lado, Francisca no soportó los celos y terminó protagonizando una escandalosa escena en el colegio: le lanzó un postre en la cabeza a una fan de David, tras verla demasiado cercana a su enamorado. El momento fue tan tenso que la joven rival salió llorando, advirtiendo que no dejaría las cosas así.

Mientras tanto, Rubén vivió su propio drama en el puerto. Luego de realizar un show privado para unas turistas extranjeras, descubrió que Lucía lo había estafado. Las mujeres le mostraron la transferencia que habían hecho, dejando en evidencia que el dinero nunca llegó a sus manos. “Entonces, la que me estafó fue Lucía”, dijo sorprendido el cantante, sin poder creer lo que acababa de pasar.

Por otro lado, el toque romántico de la noche llegó con Alan y Cayetana, quienes estuvieron a punto de besarse durante una reunión con David y Francisca. Un apagón, un cuento de terror y una mirada intensa bastaron para que ambos se dieran cuenta de lo que sienten, aunque aún no lo admitan.

¿Será este el inicio de una nueva historia de amor? ¿Cómo reaccionará Rubén ante la traición de Lucía? ¿Y qué pasará con Francisca tras su arrebato de celos? Descúbrelo en los próximos episodios de Eres Mi Bien.

