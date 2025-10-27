Los sentimientos están al límite en Eres Mi Bien. David enfrenta a su hermano Alan: “Tú sufriste por Fiorella, estabas destrozado, con el corazón roto y no te quiero volver a ver así”, le dice, intentando abrirle los ojos sobre lo que siente realmente por Cayetana. “Cuando estás con ella brillas, te ves feliz, se nota que saca lo mejor de ti”, insiste, dejando a Alan lleno de dudas.

Mientras tanto, tras el apasionado reencuentro, Emerson y Meche finalmente se reconcilian. Él, feliz y en ropa interior, le admite: “Te juro que pensé que te perdía para siempre, Mechita”. Ella le responde con todo su amor: “Eres el amor de mi vida, Emerson López, el papá de mis hijos”. Y él remata: “Eres la mujer de mi vida, la mamá de mis hijos”. Pero no todo fue tierno: Meche lanzó una dura advertencia a Rubén y Foncho: “No les quiero ver cerca de mi marido nunca más, ¿me oyen?”.

Por su parte, Cayetana vive una crisis luego de casi besar a Alan. “Eran como dos fuerzas que se atraían y me dio miedo”, confiesa a Claudia, quien intenta calmarla diciéndole que una amistad puede transformarse. Pero Caye insiste preocupada: “Solo somos mejores amigos… yo estoy con Matías”.

En otro rincón, Mauricio intenta acercarse a Valeria en la playa: “Tenía el impulso de saludarte”, pero ella corta en seco: “Adiós Mauricio, y que te vaya bien”. Él solo puede retirarse en silencio.

Y en una cama llena de amor y nervios, Foncho le da a Roxana su “prueba de amor”: elimina la app de citas de su celular. “Estoy colgando los chimpunes, quiero exclusividad contigo”, le dice. Roxana lo mira emocionada: “Hace rato que somos exclusivos”. Luego, entre risas, confiesa que ella ya había dejado todo por él.

Finalmente, tras tanta tensión, Alan y Cayetana hablan por fin. En medio de los nervios, él decide confesar lo que realmente siente… y nada volverá a ser igual.

¿Qué decisión tomarán Alan y Cayetana: amistad o amor? ¿Rubén volverá a aparecer en la vida de Meche y Emerson? ¿Foncho y Roxana podrán vivir su amor sin complicaciones? 🤔💘

¡No te pierdas lo que viene en Eres Mi Bien por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!