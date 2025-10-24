En el más reciente episodio de Eres mi Bien, Francisca perdió el control al ver cómo una compañera del colegio se acercaba nuevamente a David, su novio, para halagarlo y regalarle un postre. La adolescente, identificada como Kiara, ya había pedido una foto días atrás, pero esta vez fue más allá.

“¿Te acuerdas de mí? Soy Kiara, nos tomamos una foto, fuiste muy lindo conmigo, ahora te traje un postre y espero que te guste”, le dijo sonriente al joven, quien no supo cómo reaccionar ante la situación. Francisca, molesta por la escena, se interpuso rápidamente y probó el postre frente a ella: “Debe ser muy dulce para David, no le va a gustar”, comentó con ironía.

Kiara, ignorando la tensión, intentó darle una cucharada directamente a David, lo que desató la furia de Francisca. Sin pensarlo, la joven agarró el postre y se lo lanzó en la cabeza, dejando a todos los presentes impactados.

La chica, con lágrimas en los ojos, gritó: “¡Esto no se va a quedar así!” antes de salir corriendo del lugar. David, mientras tanto, quedó sin palabras ante el inesperado arrebato de su novia.

¿Francisca habrá ido demasiado lejos? ¿Podrá David calmar la situación o esta escena marcará un quiebre en su relación? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!