Acostados juntitos en la cama en Eres Mi Bien, Foncho sorprende a Roxana cuando le dice con emoción: “Ha llegado el momento de darte mi prueba de amor”. De inmediato toma su celular y empieza a eliminar la app de citas donde tenía antiguos matches, incluso jugando con ella a describirlos antes de borrarlos para siempre.

De pronto, él se detiene y le confiesa con una sonrisa llena de nervios: “¿Sabes lo que esto significa, no? Estoy colgando los chimpunes, quiero exclusividad contigo”. Roxana lo mira dulce y segura: “Hace rato que somos exclusivos”. A lo que Foncho responde: “Sí, yo sé, pero… para que esté más claro, ¿no?”.

Ella lo pone contra las cuerdas con una pregunta directa: “¿Estamos en una relación?”. Foncho repite la palabra como saboreándola: “Me encanta… relación… sí”. Pero la sorpresa no terminó ahí: ahora le tocaba a ella y Roxana confiesa que hace tiempo ya había colgado los chimpunes, generando risas, ilusión y un nuevo nivel en su romance.

¿Qué nuevas aventuras amorosas vivirán Foncho y Roxana ahora que son oficialmente pareja? 🤭 ¡No te pierdas todo lo que viene en Eres Mi Bien por Latina!

