En el nuevo capítulo de Eres mi Bien, Fiorella ha decidido darle una nueva oportunidad a Sebastián, convencida de que ha cambiado y que esta vez las cosas entre ambos podrían funcionar. Sin embargo, la joven prefirió mantener su relación en secreto para evitar discusiones con Valeria, quien nunca ha aprobado al muchacho.

A pesar de que le pidió ir con calma, Sebastián se apareció en la puerta de su casa para recogerla y llevarla a la universidad. En ese instante, Valeria se asomó y la situación se tornó tensa, por lo que Fiorella intentó disimular: “Solo somos amigos, estoy ocupada en mis estudios”, dijo nerviosa, tratando de calmar el momento.

Pero su madre no se quedó callada y, con evidente enojo, le respondió: “Soy tu madre y quiero lo mejor para ti, cuando salías con ese muchacho perdiste tu beca”, recordándole las malas experiencias del pasado. La joven, frustrada y dolida, la enfrentó directamente: “¿Me estás prohibiendo ver a Sebastián?”, dejando claro que no piensa renunciar fácilmente a su relación.

¿Podrá Fiorella hacer entender a su madre que Sebastián ha cambiado? ¿O volverá a cometer el mismo error? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!