En medio de la noche en Eres Mi Bien, Cayetana camina desesperada por la sala, intentando convencerse de que “solo eran amigos”. Sin poder dormir, su tía Claudia la encuentra inquieta y, al ver su angustia, le pregunta qué le sucedía. Tras dudar un momento, Caye se sienta en el sofá y finalmente confiesa lo que tanto la atormenta: “Alan y yo casi chapamos, y no sé qué pasó, te juro que yo no quería, eran como dos fuerzas que se atraían la una a la otra y me dio miedo”.

Claudia, sorprendida pero feliz por la posibilidad de un nuevo amor, intenta calmarla mientras la anima con cariño: “Caye, una amistad verdadera no se puede arruinar por un beso, pero sí se puede transformar”.

Sin embargo, la joven está llena de dudas y miedo de perder lo que ya tiene: “Solo somos mejores amigos, además, yo estoy con Matías”, dice preocupada. Su tía la mira con ternura y suaviza la verdad que ella misma evita enfrentar: “Y también sabemos que a veces tú te sientes sola, tendrías que preguntarte si realmente funciona para ti esta relación a distancia, si realmente te hace feliz”.

Temblando ante la posibilidad de equivocarse, Cayetana expresa su mayor temor: “¿Y si lo intento y no funciona? Yo no quiero perder a mi mejor amigo”. Pero Claudia responde segura: “No te preocupes, eso no va a pasar, pero debes intentarlo”, dándole el valor que aún no se atreve a tener.

¿Se animará Cayetana a aceptar lo que siente por Alan? ¿Este casi beso será el comienzo de un nuevo amor o una amistad que se pondrá en riesgo? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien solo por Latina!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!