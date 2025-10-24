En el más reciente episodio de Eres Mi Bien, Alan y Cayetana vivieron un momento lleno de tensión y ternura que dejó a todos los fans con el corazón acelerado. Los mejores amigos, que últimamente han compartido cenas, tardes de estudio y muchas risas, comenzaron a notar que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Todo ocurrió en casa de Alan, donde estaban también su hermano menor, David, y su enamorada, Francisca. Durante la velada, la luz se apagó repentinamente y David decidió contar historias de terror, lo que asustó a Cayetana. En ese instante, ella se acercó mucho a Alan buscando refugio, hasta que ambos quedaron frente a frente… a milímetros de besarse.

El silencio lo dijo todo, pero justo antes de que sucediera, Cayetana volteó el rostro, nerviosa y avergonzada, dejando el momento inconcluso. Alan, sorprendido, solo atinó a sonreír.

¿Será este el inicio de un nuevo romance? ¿Podrán ambos admitir que se gustan? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

