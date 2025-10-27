En el episodio de Eres Mi Bien, la tensión emocional fue la protagonista cuando David encaró a su hermano Alan y le recordó el dolor que vivió por Fiorella.

“Tú sufriste por Fiorella, estabas destrozado, con el corazón roto y no te quiero volver a ver así”, le dijo con firmeza, dejándolo completamente pensativo. Aunque Alan insiste en que ve a Cayetana solo como una amiga, la verdad es que hace muy poco casi se besan, y el recuerdo aún flota en el aire.

David no se guardó nada y continuó abriéndole los ojos: “Cuando estás con ella brillas, te ves feliz, se nota que saca lo mejor de ti”. Y no solo eso, también le lanzó la frase que lo dejó sin palabras: “Vale la pena arriesgarse, porque ¿quién sabe? quizá ahí está la felicidad que tanto buscas”. ¿Será que el amor ya tocó la puerta y Alan no quiere escuchar?

¿Alan aceptará por fin sus sentimientos por Cayetana? ¿O seguirá escondiéndose detrás del miedo a volver a sufrir? ¡Descúbrelo viendo Eres Mi Bien por Latina!

