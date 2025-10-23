En el más reciente capítulo de Eres Mi Bien, Rubén vive uno de los momentos más aterradores de su vida al ser confrontado por un cobrador que le exige los 3 mil soles que pidió prestados tras una estafa. El misterioso hombre asiático lo acorrala y le advierte sin rodeos que, si no paga, sus hijos podrían sufrir las consecuencias, dejándolo paralizado del miedo y completamente desesperado.

Antes de llegar a esta situación límite, Rubén había descubierto junto a Lucía que habían sido víctimas de unas “gringas billetonas” que se fugaron del país con su dinero. Desesperado, él confesó: “Yo pedí un préstamo de 3 lucas… de 3 mil soles, y ahora tengo que pagar eso”, mientras Lucía también reveló que necesitaba su parte para poder independizarse de sus padres. Pero ahora, la amenaza contra su familia lo ha puesto al borde del colapso.

Mientras tanto, otra historia llena de dolor afecta a Foncho y Roxana. Él, destrozado, no logra asimilar la verdad cuando ella entre lágrimas le dice: “Foncho, yo nunca estuve embarazada”. Él recuerda haber visto “las dos rayitas” y se quiebra al aceptar la realidad: “No voy a ser papá”, a lo que Roxana solo logra responder con un susurro: “No por ahora”. Entre el llanto y el abrazo, ambos buscan consuelo en sus mejores amigos: Mauricio y Valeria, quienes les recuerdan que el amor fuerte y verdadero puede superar cualquier golpe.

En contraste, David vive un momento feliz al descubrir que ya tiene su primera fan, aunque Francisca comienza a mostrar celos mientras Meche celebra con orgullo a su hijo, ajena a la incomodidad de la joven.

El capítulo cerró con los nervios a flor de piel: ¿De dónde sacará Rubén el dinero? ¿Se atreverá a enfrentar al cobrador nuevamente? ¿Estará su familia realmente en riesgo?

