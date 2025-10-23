En medio del caos, un evento de Eres Mi Bien marca un antes y un después en las vidas de nuestros protagonìstas. “¿Nos estafaron?”, dijo Rubén, nervioso e incrédulo, mientras el silencio se apoderaba del ambiente. “Sí, nos estafaron”, confirmó Lucía, intentando procesar lo ocurrido.

La tensión crecía y la desesperación comenzaba a notarse en sus voces. “Son unas gringas billetonas, no me pueden estafar a mí que soy bravo”, reclamó Rubén con impotencia, a lo que Lucía respondió con amarga resignación: “Bueno, si tú te crees bravo, ellas peor… nos estafaron, ahí como las ves, esas gringas se fueron del país con nuestra plata”.

Rubén, desesperado, confesó: “Yo pedí un préstamo de tres lucas, de tres mil soles, y ahora tengo que pagar eso”. Su voz se quebraba entre la rabia y el miedo. Por su parte, Lucía no se quedó atrás, pues el dinero que perdió era su única esperanza para poder mudarse y comenzar una nueva vida lejos de la casa de sus padres. Ante la desesperación del momento, Rubén tomó una decisión impulsiva: ir tras las gringas para recuperar su dinero, aunque Lucía intentó detenerlo sin éxito.

¿Logrará Rubén recuperar lo perdido o solo empeorará su situación? 💸 ¿Qué pasará con Lucía tras esta traición que cambia sus planes por completo? No te pierdas los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!