En un nuevo capítulo de Eres Mi Bien Mauricio llega donde Foncho y lo abraza sin decir palabra. El silencio pesa, pero el gesto lo dice todo. Entre lágrimas, Foncho se sincera: “Repetí una y mil veces que no quería ser padre, que amaba mi libertad, y de repente me cae esta noticia de que voy a ser padre y me enamoro de la idea… y el karma me cae encima y me dice que quizás no merezco ser padre”. Mientras tanto, en otro lugar, Roxana le confiesa lo mismo a Vale: “Siento que le rompí el corazón en mil pedazos, Vale”.

Los mejores amigos de ambos (Mauricio y Valeria) se convierten en su sostén. Roxana, aterrada, teme que Foncho no logre superar el golpe, pero Vale la consuela con fe en su amor: “¿Cómo que no? Ese hombre te adora, está muy ilusionado con tener una familia contigo. Un buen amor, un amor fuerte, sólido, puede sostener un momento así. Estoy segura de que podrán salir adelante”.

Del otro lado, Mauricio también intenta devolverle la esperanza a su amigo: “Eso no significa que no puedas ser padre más adelante, Foncho”. Y así, entre abrazos y lágrimas, ambos hallan consuelo. “Algún día tendré mi Fonchito”, dice Foncho con una leve sonrisa. “Algún día tendré mi Roxanita”, susurra Roxana, reflejando el mismo deseo.

¿Será esta distancia el inicio de una nueva etapa para Foncho y Roxana? 💔 ¿Podrá su amor sobrevivir a tanto dolor y renacer más fuerte que antes? No te pierdas lo que sucederá en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

