En un nuevo capítulo de Eres Mi Bien, vemos una escena que nos rompió el corazón a todos: “Casi me la creo”, dijo Foncho con una voz extrañamente neutra, intentando mantener la calma frente a la confesión de Roxana, quien, entre lágrimas, le aseguraba que hablaba en serio. En medio del desconcierto, él le suplicó con la voz quebrada: “Dime que no es cierto, por favor”.

Pero la realidad no tardó en golpearlo. “Foncho, yo nunca estuve embarazada”, confesó ella con el alma en los ojos. Fue entonces cuando Foncho, confundido, recordó aquella prueba positiva que había visto con sus propios ojos. “Eso no puede ser cierto, te hiciste una prueba y yo la vi, habían dos rayitas y eso significa que estás embarazada”, insistió, aferrándose a lo que creía una verdad.

Con ternura y dolor, Roxana le explicó entre sollozos: “Esas pruebas no son 100% confiables, Foncho. Me hice los estudios y hay ausencia de gestación”. En ese instante, él tomó los resultados, los leyó con las manos temblorosas y, al comprender su contenido, su voz se desmoronó: “No voy a ser papá”. “No por ahora”, respondió ella con un hilo de esperanza. Fue entonces, en medio de la tristeza, que ambos se abrazaron, encontrando consuelo mutuo en medio de la desilusión. A pesar de todo, el eco de sus emociones y la frase que los unía, Eres Mi Bien, resonaba entre ellos como un recuerdo de amor y pérdida.

¿Será este el final para Foncho y Roxana o un nuevo comienzo? 💔 ¿Podrán sanar juntos esta herida o el destino los separará definitivamente? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

