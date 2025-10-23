En Eres Mi Bien, David se encuentra muy emocionado por su obtener a su primera fan. “¡A que no sabes, má, tengo una fan!”, exclamó David lleno de emoción, sin notar la incomodidad de Francisca, que no pudo ocultar sus celos ante la aparición de esta misteriosa admiradora.

Meche, al escuchar a su hijo, se emocionó tanto que no pudo evitar responder con orgullo: “¡Ay, mi amor, tu primera fan! Cuando seas el mejor jugador del mundo, te van a llover las fans”. Las palabras de su madre provocaron que Francisca se atragantara de los nervios, mientras David y Meche se reían sin darse cuenta de la escena.

Entre risas, orgullo y un toque de picante tensión, la familia vivió un instante tan genuino como divertido. Mientras David soñaba con su futuro lleno de fans y fútbol, Francisca intentaba disimular su incomodidad, y Meche, feliz, celebraba el entusiasmo de su hijo sin sospechar la escena que provocaba.

¿Será que los celos de Francisca crecerán con la fama de David? ⚽💞 ¿O aprenderá a disfrutar del éxito de su novio sin preocuparse por las fans? Descúbrelo en los próximos capítulos de Eres Mi Bien.

