En Eres mi Bien, Valeria decidió bloquear a Mauricio luego de una serie de discusiones y malentendidos que la dejaron emocionalmente agotada. La mujer no pudo soportar verlo salir con Bárbara, su secretaria, y entendió que era momento de seguir adelante sola.

Antes de dormir, la protagonista tuvo una última conversación con él y, entre lágrimas, dijo con firmeza: “Claro que puedes”. Acto seguido, tomó su celular y confirmó lo inevitable: “Con esto quedas oficialmente expulsado de mi vida, Mauricio Piallo”, expresó visiblemente afectada.

¿Será este el fin definitivo entre Valeria y Mauricio? ¿Podrá ella realmente olvidarlo?

Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!