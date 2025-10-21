En el capítulo 46 de Eres mi Bien, la tensión emocional fue protagonista. Valeria, cansada de las mentiras y los desencuentros, tomó la firme decisión de bloquear a Mauricio luego de verlo saliendo con Bárbara, su secretaria. Antes de hacerlo, la joven le dijo con voz temblorosa: “Con esto quedas oficialmente expulsado de mi vida, Mauricio Piallo”, sellando así el final de una historia marcada por la decepción.

Mientras tanto, Meche busca un nuevo comienzo. A través de una app de citas, conoció a un hombre con quien decidió verse en “Las Chalaquitas”, el restaurante que comparte con Rox y Valeria. Sin embargo, la cita se vio interrumpida por Emerson, quien irrumpió desesperado para avisarle que Alan había desaparecido. “Se trata de Alan”, dijo con angustia, provocando que el rostro de Mercedes cambiara inmediatamente a preocupación.

Horas más tarde, Alan regresó a casa, sano y salvo, pero visiblemente afectado. Su madre lo recibió entre lágrimas, y él solo alcanzó a decir: “Fui a dar una vuelta porque quería apartarme del mundo y no quería ver a nadie”. Aunque el alivio fue grande, el ambiente familiar quedó cargado de tensión.

¿Podrá Valeria mantenerse firme en su decisión? ¿Meche seguirá adelante pese a la intromisión de Emerson? ¿Y qué esconde Alan detrás de su repentino alejamiento? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

