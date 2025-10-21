En Eres mi Bien, Emerson aún no supera la separación con Meche, mientras que ella ha decidido abrirse a nuevas oportunidades. La mujer, animada por sus amigas, descargó una app de citas y finalmente aceptó conocer a un misterioso hombre en Las Chalaquitas, el restaurante que comparte con Rox y Valeria.

Todo parecía ir bien hasta que, de pronto, apareció Emerson en el local, visiblemente alterado. Meche, sorprendida, le dijo con tono molesto: “¿Qué hace acá usted?”. Sin embargo, él insistió en quedarse. “Mira, Emerson, usted no tiene ningún derecho de interrumpir mi comida”, respondió ella tratando de echarlo, hasta que el hombre pronunció algo que cambió por completo el ambiente: “Se trata de Alan”.

De inmediato, el rostro de Meche pasó de enojo a profunda preocupación. ¿Qué habrá pasado con su hijo? ¿Podrá Emerson aprovechar esta situación para acercarse nuevamente a ella? No te pierdas los próximos episodios de Eres mi Bien.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Eres mi bien”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Eres mi bien” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Eres mi bien”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Eres mi bien” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES, inmediatamente después de “Yo Soy”!