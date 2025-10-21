En Eres mi Bien, Alan vivió uno de sus momentos más difíciles luego de enterarse de que Fiorella había decidido volver con Sebastián, su exnovio. Dolido y sin querer hablar con nadie, el muchacho tomó su moto y se fue rumbo a la playa, dejando preocupados a todos los que lo quieren.

Durante horas, Cayetana, Sebastián y la propia Fiorella salieron a buscarlo sin éxito, temiendo lo peor. Incluso avisaron a Meche y Emerson, quienes entraron en pánico al pensar que Alan podría haber sufrido un accidente.

Finalmente, cuando la angustia era total, Alan reapareció en casa entrada la noche. Su madre lo recibió entre lágrimas, pero él, con frialdad, solo le dijo: “Fui a dar una vuelta porque quería apartarme del mundo y no quería ver a nadie”, antes de encerrarse en su cuarto sin más explicaciones.

¿Podrá Meche entender lo que realmente siente su hijo? ¿Logrará Alan superar esta decepción amorosa?

