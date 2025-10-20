En Eres mi Bien, el drama se intensificó con dos impactantes historias. Por un lado, Alan continúa devastado por el amor no correspondido de Fiorella y, en un arranque de desesperación, salió a toda velocidad en su moto tras discutir con ella. La tensión aumentó cuando, en los últimos segundos del capítulo, se vio cómo el joven parecía perder el control del vehículo, dejando en vilo a toda su familia y a los espectadores.

Mientras tanto, Meche decidió dar un paso inesperado en su vida amorosa. Luego de semanas de distanciamiento con Emerson, la mujer se alistó para una cita con un misterioso hombre que conoció en una app, demostrando que quizá esté lista para dejar atrás su matrimonio.

¿Sobrevivirá Alan a este terrible accidente? ¿Meche encontrará una nueva oportunidad en el amor? No te pierdas los próximos capítulos de Eres mi Bien.

