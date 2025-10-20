En Eres mi Bien, Claudia y Ricardo han tratado de mantener su relación en secreto dentro del trabajo. Aunque su hija, su expareja y sus más cercanos ya sabían del vínculo amoroso, nadie en la empresa tenía idea de lo que pasaba entre la jefa y su practicante.

Sin embargo, la verdad terminó saliendo a la luz. En medio de una jornada laboral, uno de los compañeros de Claudia entró sin tocar la puerta a su oficina y se encontró con una escena inesperada: ambos estaban besándose apasionadamente frente al escritorio.

El impacto fue inmediato. La pareja quedó completamente paralizada, sin saber cómo reaccionar ante el descubrimiento. Mientras el trabajador no podía creer lo que veía, Claudia y Ricardo intentaban recomponerse y disimular lo ocurrido, aunque ya era demasiado tarde.

¿Podrán mantener sus puestos tras este incidente o el escándalo pondrá en riesgo sus carreras?

Descúbrelo en los próximos episodios de Eres mi Bien.

